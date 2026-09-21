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Ближневосточный конфликт затормозил рост международного туризма в первом полугодии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - С января по июнь 2026 года в мире было совершено порядка 690 млн международных поездок, что на 3 млн больше, чем годом ранее, сообщает Туристская организация ООН (UN Tourism).

По ее данным, в первом квартале международные прибытия выросли на 2%, а во втором снизились на 1%. В апреле международный туризм сократился на 3%. Снижение, как отмечают в организации, было вызвано приостановкой авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В июне число прибытий сократилось также на 3% из-за падения на 6% туризма в Европу, что отчасти было связано с жаркой погодой. В странах Юго-Восточной Азии в том же месяце число прибытий снизилось на 5%. Как считают в UN Tourism, это произошло из-за геополитической напряженности, сохранения проблем с перевозками через Ближний Восток и роста цен на авиабилеты.

"Сектор выдержал серьезное давление и не перестал расти, но этот рост хрупок. Ситуация на Ближнем Востоке затронула направления далеко за пределами самого региона и служит ясным напоминанием о том, что в мире, где все взаимосвязано, стабильность важна повсюду, а не только в точках кризиса", - сказала генеральный секретарь UN Tourism Шейха Аль Нувайс.

Как отмечают в организации, по итогам 2026 года рост международного туризма может составить 1-2%, тогда как в начале года он прогнозировался на уровне 3-4%.

"Однако итоговые показатели будут зависеть от реальной продолжительности конфликта и его влияния на цены на нефть и общую инфляцию", - подчеркивают в UN Tourism.

ООН UN Tourism
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