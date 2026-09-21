План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что любой план по сокращению следующего семилетнего бюджета Евросоюза рискует столкнуться с противодействием со стороны правительств стран ЕС.

"Легко сказать: "Я хочу уменьшить общий объем". Но гораздо труднее достичь консенсуса по сокращению финансирования конкретных направлений политики, предусмотренных бюджетом", - сказал Кошта в опубликованном в понедельник интервью газете Politico.

За последний месяц он посетил 25 столиц ЕС (в ближайшие недели Кошта намерен побывать в Стокгольме и Гааге), чтобы "прощупать почву" по наиболее чувствительным вопросам переговоров.

В интервью глава Евросовета впервые раскрыл содержание этих бесед.

На прошлой неделе Кошта посетил Дублин. Правительство Ирландии, председательствующее в Совете ЕС в течение шести месяцев, готовит к октябрю пакет предложений для переговоров, основываясь на оценке позиций различных правительств как по вопросу сокращения расходов, так и по введению новых налогов.

Когда Кипр председательствовал в Совете ЕС в первой половине 2026 года, он уже сократил первоначальное предложение Еврокомиссии по бюджету на 32 млрд евро. Ожидается, что Ирландия пересмотрит эту цифру, поскольку Германия и другие правительства настаивают на ощутимом сокращении расходов.

И хотя на днях канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры Австрии, Дании, Нидерландов и Финляндии призвали в статье для Politico сократить бюджет на сотни миллиардов евро, Кошта отметил, что не видит у большинства руководителей стран ЕС особого желания урезать конкретные статьи расходов.

"Я спрашиваю: "Кто хочет сократить расходы на оборону?" Никто. "Кто хочет сократить расходы на конкурентоспособность?" Никто. "Кто хочет сократить расходы на сельское хозяйство?" Никто. Все согласны с тем, что можно сократить административные расходы, но это очень небольшая сумма, она не решает проблему", - объяснил председатель Евросовета.

По его мнению, введение новых общеевропейских налогов - так называемых "собственных ресурсов" - это ключ к тому, чтобы избежать масштабных сокращений и сохранить стабильный уровень национальных взносов в бюджет ЕС. Он считает, что новые собственные ресурсы с большей вероятностью будут одобрены, если они обеспечат поступление дополнительных средств, которые ранее не собирались национальными правительствами.

В качестве примера Кошта привел предложенный налог ЕС на табачные изделия, который подвергся критике со стороны правительств, поскольку он затрагивает доходы, уже поступающие в бюджеты национальных столиц. Однако глава Евросовета отметил, что во многих странах новые виды продукции, такие как вейпы и электронные сигареты, не облагаются налогами. По его словам, внимание к этим товарам может обеспечить приток "новых средств", а это, в свою очередь, упрощает достижение договоренности.

"Новые общеевропейские сборы", которые обеспечили бы дополнительные поступления в бюджет, могли бы помочь правительствам стран ЕС договориться по этому долгосрочному финансовому плану до конца года, пока выборы в следующем году во Франции, Италии, Испании и Польше не создали угрозу срыва переговоров, и при этом избежать сокращения расходов на новые приоритетные направления или требований к национальным правительствам увеличить взносы, комментирует ситуацию Politico.