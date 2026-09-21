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В Минске сожалеют из-за разрыва Киевом соглашения о ядерной безопасности

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Минске сожалеют о разрыве Украиной соглашения в области ядерной безопасности, заявили в МИД Белоруссии в понедельник.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь с глубоким сожалением восприняло решение украинской стороны о прекращении действия двустороннего межправительственного соглашения об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности", - говорится в заявлении, которое публикует пресс-служба министерства.

При этом в МИД отметили, что белорусская сторона не получала официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления.

В министерстве указали на то, что этот шаг не отменит сотрудничество как таковое. Белоруссия и Украина остаются сторонами Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года, которая продолжает действовать в полном объеме, а универсальные механизмы оповещения через МАГАТЭ сохраняются.

"Однако двусторонний формат не является простым дублированием конвенции. Это более оперативный, конкретный и предсказуемый способ взаимодействия. Самое ощутимое, что уйдет вместе с соглашением - это раннее предупреждение, прямой круглосуточный канал связи и ежегодный обмен данными о безопасности ядерных объектов", - говорится в заявлении.

"Особенно показательно, что такое решение принимает именно Украина - государство, которое, как и Беларусь, понесло колоссальные потери от Чернобыля и, казалось бы, лучше других должно понимать цену запоздалой информации. Киев не может не осознавать, что подрывает защиту собственных граждан, принося ее в жертву политической конъюнктуре, не имеющей ничего общего с радиационной безопасностью", - подчеркнули в МИД.

Там отметили, что радиационный риск не знает государственных границ и не делит людей на "своих" и "чужих". "Когда речь идет о своевременном оповещении, о данных мониторинга, о прогнозе распространения выброса, счет идет на часы, а иногда на минуты. В этих условиях любой пробел в оперативном взаимодействии обернется потенциальной угрозой для здоровья и жизни простых людей по обе стороны границы", - заявили в МИД республики.

Белоруссия Украина
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