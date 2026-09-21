Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый вид кошек, пересадка мозгового органоида человека мышам и как обезьяны-пацифисты бонобо оказались мифом

Новый вид дикой кошки Leopardus tilcayo Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи впервые за сто с лишним лет открыли новый ныне живущий вид из семейства кошачьих. Это тилькайо, живущий во влажных лесах Боливии. Так этого хищника называют местные жители. Пока тилькайо известны ученым всего по двум особям (одна из которых живет в реабилитационном центре для диких животных) и нескольким записям с камер-ловушек. Исследователи попытались разобраться в систематике онцилл – мелких кошек с пятнистой окраской. Выяснилось, что этот вид следует разделить на четыре отдельных, еще один вид выделен из онцилл ранее. Три из них соответствуют описанным ранее подвидам. Четвертый же известен пока всего по двум особям, и он оказался совершенно новым для науки. Тилькайо – мелкие кошки: длина их тела составляет 425-505 мм, а хвоста – 250-265 мм. Они окрашены в светло-коричневый цвет с многочисленными темно-коричневыми и черными розетками. Судя по имеющимся данным, тилькайо питаются грызунами и другими мелкими животными и проявляют активность по ночам.

- Нейрофизиологи пересадили мышам, лишенным большей части коры, мозговой органоид человека, и через три месяца человеческие клетки составляли в ней более 90%. Мозговыми органоидами называют миниатюрные модели мозга. Ученые экспериментируют с их выращиванием для того, чтобы ускорить исследования в области неврологических заболеваний. В этом исследовании авторы показали потенциал этой модели для изучения неврологических заболеваний человека, например детского церебрального паралича, при котором нейроны поражаются из-за гипоксии.

- Человек присвоил приматам роли: шимпанзе выпало быть агрессорами, а бонобо – пацифистами. Но наблюдения последних десятилетий показали, что эта догма несостоятельна. Оказалось, что пацифизм или оголтелая агрессия – не внутренняя заданность вида, а следствие влияния окружающей среды. Шимпанзе приходится конкурировать за еду, в то время как бонобо могут позволить себе более мирное сосуществование. В этой статье рассказывается, как появился миф о добре и зле у приматов и что пришло ему на смену.

- Ученые из Ирландии предложили новый взгляд на вычисления с помощью молекул ДНК. Они собрали и протестировали реальную систему, для которой естественный переход к устойчивому состоянию означает решение задачи.

- Систематический обзор и метаанализ продемонстрировали статистически значимую положительную связь между кратковременным и длительным воздействием твердых частиц и монооксида азота в воздухе и риском смерти в результате самоубийства.

- Астрономы заметили в карликовой галактике UGCA 320 любопытного кандидата в блуждающую черную дыру промежуточной массы. На ее существование указал механизм аккреции Бонди - Хойла - Литтлтона, впервые получивший наблюдательное подтверждение.

- Оксфордские ученые подсчитали, что более 250 млн детей во всем мире страдают от бедности и недоедания. Важным модулирующим фактором детской бедности стал доступ к образованию. Также ученые обнаружили, что 71,3 миллиона детей в возрасте 10-17 лет можно считать "первопроходцами" – первым поколением в их семьях, которое завершило шестилетнее школьное обучение. Половина таких детей живет в Южной Азии, где каждый девятый ребенок из бедной семьи является первопроходцем.

- Американские ученые представили предварительные результаты пилотных клинических испытаний трансплантации фекалий при диарее и колите, вызванных иммунотерапией онкозаболеваний ингибиторами контрольных точек. Клиническое улучшение наступило у 10 из 13 участников.