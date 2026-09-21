Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч физических и юридических лиц из РФ, но при этом - готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал CT24 со ссылкой на источники.

По его данным, речь идет о компромиссе: с одной стороны продление будет на три года, а не на шесть месяцев, как было до сих пор. Но с другой стороны - все страны согласятся на исключение из списков Фридмана и Усманова.

Телеканал подчеркивает, что теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения. Европейские СМИ отмечают, что она должна завершиться позже в понедельник.

Ранее в сентябре постпреды продлили на неделю - до 22 сентября - срок действия этих санкций, чтобы получить дополнительное время для обсуждения этого вопроса.

Речь, как сообщалось, идет о санкциях, которые затрагивают около 3 тыс. компаний и физлиц.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ранее в сентябре постпреды не смогли согласовать продление санкций. По ее данным, Словакия потребовала исключить из санкционных списков Усманова и Фридмана. Франция предлагала компромисс, по которому из списков могли убрать лишь Усманова.