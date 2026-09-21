Кишинев и Тирасполь обсудят развитие ПМР за счет Фонда конвергенции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь и глава внешнеполитического ведомства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обсудят на встрече формата "1+1" 24 сентября ряд двусторонних вопросов, в том числе работу Фонда конвергенции, сообщает Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

Встреча состоится в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе, на ней, в частности, "будут обсуждаться несколько актуальных для жителей обоих берегов Днестра вопросов, включая экономические проблемы, Фонд конвергенции и соблюдение прав человека".

Киверь сообщил, что Кишинев предлагает обсудить работу Фонда конвергенции (который должен пополняться за счет налогов на "импорт" в Приднестровье и затем использоваться для проектов развития на левом берегу) после того, как с 1 августа Молдавия начала процесс отмены налоговых льгот для экономических агентов Приднестровья. "Тирасполь относится к созданию фонда без особого энтузиазма. Но для нас важно, что это вопрос все больше обсуждается в общественном пространстве восточных районов", - сказал Киверь.

Предстоящая встреча пройдет при посредничестве нового главы Миссии ОБСЕ в Молдавии Кристофера Смита.

Внешнеполитическое ведомство ПМР подтвердило, что проведение встречи согласовано сторонами. Согласно сообщению приднестровской стороны, Игнатьев намерен потребовать от коллеги "прекращения нелегитимных поборов и искусственных ограничений со стороны Молдавии, которые заблокировали экономическую активность Приднестровья". Так власти региона расценивают поэтапное введение Молдавией налогов и акцизов для приднестровских экономических агентов, чтобы сравнять их с остальными субъектами правобережной Молдовы.

Кроме того, представитель Тирасполя намерен добиваться "подписания декларации о приверженности мирным методам в процессе урегулирования"; обсуждения "антигуманного давления на граждан ПМР, в том числе в аэропорту Кишинева"; нормализации работы пунктов регистрации транспорта в Тирасполе и Рыбнице; "широкого спектра иных вопросов, связанных с защитой неотъемлемых прав и интересов приднестровцев".