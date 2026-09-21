США и Китай планируют продолжать переговоры о продлении торгового перемирия

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - США и Китай планируют продолжить обсуждение о продлении торгового перемирия между странами, действие которого истекает 10 ноября.

"Мы продолжим обсуждать этот вопрос. Думаю, этого желают обе стороны", - заявил в понедельник торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Bloomberg.

Он отметил, что Вашингтон мог бы продлить перемирие на 3-6 месяцев, и назвал этот диапазон "наиболее подходящим". При этом Грир добавил, что стороны вряд ли объявят точные сроки продления перемирия на этой неделе.

Американский представитель добавил, что США и КНР расходятся в некоторых вопросах, в частности, по редкоземельным металлам. По его словам, Китай создал "неопределенность в вопросе ограничения их экспорта", поэтому Вашингтон "желает поэтапных шагов в продлении (торгового перемирия - ИФ), чтобы обеспечить соблюдение договоренностей".

Слова Грира прозвучали в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча двух лидеров намечена на 24 сентября в Вашингтоне. Ожидается, что стороны обсудят вопросы, связанные в частности с искусственным интеллектом, торговлей и мировой экономикой.