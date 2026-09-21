Из-за конфликта в Йемене дома покинули 130 тыс. человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Около 130 тыс. человек были вынуждены покинуть дома из-за конфликта в Йемене, сообщает в понедельник EFE со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Помимо внутренне перемещенных лиц, более 3,1 тыс. человек были вынуждены покинуть страну и переместиться в Джибути.

EFE отмечает, что это происходит из-за усилившихся в последние недели боевых действий между шиитскими повстанцами-хуситами и правительственными войсками Йемена.