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Саудовская Аравия и Йемен несколько раз переносили контрнаступление против хуситов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Саудовской Аравии и йеменским войскам, готовившим контрудары по движению "Ансар Аллах" (хуситам) в Йемене, уже несколько раз пришлось откладывать начало планируемой операции, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"По словам источников, Саудовская Аравия вместе с силами йеменского правительства две недели работают над контрнаступлением на хуситов, но неоднократно сдвигали его сроки", - информирует портал.

При этом на позапрошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды запрашивал у президента США Дональда Трампа помощь в ударах по хуситам. Трамп отказал, согласившись предоставить лишь разведданные. Позднее представители США на встрече с эмиссарами "Ансар Аллаха" получили заверение, что хуситы не будут перекрывать Баб-эль-Мандебский пролив.

Вместе с тем Axios сообщает со ссылкой на источники, что на прошлой неделе Эр-Рияд снова просил о военной помощи. Трамп провел встречу с советниками на тему возможной военной акции против хуситов. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер подготовил варианты авиаударов по хуситам и в субботу направил их министру войны Питу Хегсету. Но в итоге Трамп отказался от атаки на хуситов.

До этого издание The New York Times сообщало, что Трамп в минувший четверг после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии отдал распоряжение вскоре начать удары по позициям хуситов в Йемене, но к полудню воскресенья отказался от этой идеи.

Ранее хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд, в свою очередь, оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

Саудовская Аравия Йемен
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