Трамп заверил, что власти США справятся с возможными угрозами от ИИ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские государственные структуры способны совладать с угрозами, которые могут исходить от технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Именно для этого у нас есть Минюст и другие правоохранительные органы, которые в случае необходимости возьмут ситуацию под контроль", - написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что не намерен препятствовать развитию ИИ. "Я не собираюсь сдерживать развитие того, что станет масштабнее промышленной революции или Интернета", - подчеркнул Трамп.

По его словам, на сегодняшний день США лидируют в сфере ИИ, опережают в том числе Китай, и он намерен сохранить это преимущество.

Трамп также сравнил нынешние предупреждения об угрозах ИИ с прошлыми заявлениями об опасностях глобального потепления и изменений климата Земли, назвав их "мистификацией". По его словам, те же люди, которые говорили о неминуемой гибели человечества из-за смены климата, теперь пугают общественность тем, что "роботы собираются напасть".

В последние недели в США активно обсуждают идею, согласно которой дальнейшую разработку ИИ следует притормозить и убедиться, что технология не представляет угрозу человечеству. В частности, за такие меры высказались главы крупнейших американских компаний, работающих в этой сфере. Трамп, со своей стороны, заявил, что не считает ИИ угрозой.

В субботу он также объявил о намерении сформировать специальную структуру – "силы искусственного интеллекта" – для участия в решении вопросов по дальнейшему развитию данной отрасли.