Поиск

Трамп заверил, что власти США справятся с возможными угрозами от ИИ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские государственные структуры способны совладать с угрозами, которые могут исходить от технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Именно для этого у нас есть Минюст и другие правоохранительные органы, которые в случае необходимости возьмут ситуацию под контроль", - написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что не намерен препятствовать развитию ИИ. "Я не собираюсь сдерживать развитие того, что станет масштабнее промышленной революции или Интернета", - подчеркнул Трамп.

По его словам, на сегодняшний день США лидируют в сфере ИИ, опережают в том числе Китай, и он намерен сохранить это преимущество.

Трамп также сравнил нынешние предупреждения об угрозах ИИ с прошлыми заявлениями об опасностях глобального потепления и изменений климата Земли, назвав их "мистификацией". По его словам, те же люди, которые говорили о неминуемой гибели человечества из-за смены климата, теперь пугают общественность тем, что "роботы собираются напасть".

В последние недели в США активно обсуждают идею, согласно которой дальнейшую разработку ИИ следует притормозить и убедиться, что технология не представляет угрозу человечеству. В частности, за такие меры высказались главы крупнейших американских компаний, работающих в этой сфере. Трамп, со своей стороны, заявил, что не считает ИИ угрозой.

В субботу он также объявил о намерении сформировать специальную структуру – "силы искусственного интеллекта" – для участия в решении вопросов по дальнейшему развитию данной отрасли.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

 Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС

В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

 В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

Трамп считает, что Россия утратила контроль над производством дизеля

FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

 FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

CNN, MS NOW и Politico подали в суд из-за недопуска Трампом их журналистов в Белый дом

Тайфун Дуцзюань достиг побережья Японии

 Тайфун Дуцзюань достиг побережья Японии
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов