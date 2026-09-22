Иран обещает продолжить международные полеты иранских авиалиний, несмотря на угрозы США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Полеты иранских авиалиний по международным направлениям продолжаются, несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона, и указов приостанавливать их пока не поступало, сообщает ИСНА во вторник.

"Ни один из международных рейсов иранских авиалиний не был отменен, в настоящий момент они летают по расписанию... Мы не получали инструкций приостанавливать международные перелеты", - приводит ИСНА слова представителя Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что рейсы будут проводиться по расписанию и в октябре.

Представитель Организации гражданской авиации также подчеркнул, что полеты авиакомпании Iran Air в Турцию, Азербайджан и Ирак продолжаются без перебоев.

В понедельник глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что со среды все международные иранские перелеты могут быть отменены в связи с санкциями, которые США намерены ввести в отношении компаний, обслуживающих иранские самолеты.

"Все иранские авиалинии прекратят работу по всему миру 23 сентября", - заявил он телеканалу CNBC.