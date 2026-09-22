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Euractiv узнал, что Латвия выступила против снятия санкций с Усманова и Фридмана

Euractiv узнал, что Латвия выступила против снятия санкций с Усманова и Фридмана
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Латвия выступила против снятия санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, о котором просили Франция и Словакия с Люксембургом, сообщает во вторник Euractiv со ссылкой на источники.

"Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями", - пишет издание со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что ранее Франция попросила отменить санкции в отношении Усманова, после чего Словакия и Люксембург сделали то же самое в отношении Фридмана. В обмен на это Париж и Братислава согласились продлить режим действия антироссийских санкций с шести месяцев до трех лет. В настоящий момент санкции необходимо обновлять каждые полгода.

В понедельник вечером сообщалось, что страны ЕС не пришли к консенсусу по исключению Усманова и Фридмана из санкций и продолжат обсуждение во вторник. Также продолжится работа над продлением истекающего срока действия санкций против нескольких тысяч физических и юридических лиц РФ.

По информации европейских СМИ, постпреды ЕС во вторник начали еще одну попытку проведения письменной процедуры для окончательного решения обоих этих вопросов. Ожидается, что результаты станут известны в середине дня.

ЕС Латвия Алишер Усманов Михаил Фридман
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