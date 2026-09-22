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В Японии из-за тайфуна погибли четыре человека

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Японии не менее четырех человек в префектурах Канангава и Тиба погибли из-за оползней, вызванных тайфуном "Дуцзюань", сообщает Kyodo News.

О гибели двух человек стало известно 21 сентября, днем позже еще двух пожилых женщин нашли в руинах их домов, разрушенных оползнями.

Еще шесть человек пропали без вести. Не менее 22 человек получили травмы.

На утро 22 сентября примерно 48 тысяч домохозяйств оставались без электричества из-за последствий тайфуна.

Тайфун принес проливные дожди и сильные порывы ветра. В округе Осима (префектура Токио) за 48 часов выпало 832 мм осадков.

Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий 22 сентября, поскольку тайфун уходит на северо-восток от Японии. Тем не менее риск оползней сохраняется.

Япония Канангава Тиба
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