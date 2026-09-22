СВР заявила, что ЕС хочет конфисковать активы РФ до выборов в странах Европы в 2027 г.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз хочет успеть конфисковать российские замороженные активы до проведения выборов в ряде европейских стран в 2027 году, сообщило во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, вопрос о присвоении замороженных в ЕС средств Банка России не перестает будоражить умы в Брюсселе. На этот раз на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы "спрятать" авуары РФ, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear", - говорится в сообщении пресс-бюро.

Там отмечается: "Евробюрократы торопятся. Они опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим, являющийся расходной частью конфликта НАТО с Россией".

"Лидеры ЕС кровно заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году. В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе. В этом плане европейские расхитители чужой собственности особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских - в Испании, Греции, Польше", - подчеркнули в пресс-бюро СВР РФ.

Там также напомнили, что "правящей элите ЕС стоило бы усвоить, что ее попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам". "Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как "безопасную гавань". Европа же не сможет сохранить стабильность собственной финансовой системы без опоры на крупных иностранных держателей европейских ценных бумаг, таких, как Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур", - заявили в пресс-бюро.