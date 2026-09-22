Такси от Wildberries запустили в Армении в тестовом режиме

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси WB Taxi открывает ранний доступ для пользователей в Ереване, говорится в пресс-релизе Wildberries-Russ (RWB).

На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries, а обычные пользователи смогут скачать мобильное приложение и оставить заявку на подключение через лист ожидания - в ближайшие недели доступ к сервису будет постепенно расширяться.

В WB Taxi предусмотрена дифференцированная система тарифов.

Армения станет четвертой страной присутствия WB Taxi, наряду с Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией. На этих рынках такси-сервис развивается с 2025 года.

В апреле 2026 года RWB приобрела "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". Однако в России такси-сервис объединенная компания пока не запустила.