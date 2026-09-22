Поиск

Такси от Wildberries запустили в Армении в тестовом режиме

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси WB Taxi открывает ранний доступ для пользователей в Ереване, говорится в пресс-релизе Wildberries-Russ (RWB).

На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries, а обычные пользователи смогут скачать мобильное приложение и оставить заявку на подключение через лист ожидания - в ближайшие недели доступ к сервису будет постепенно расширяться.

В WB Taxi предусмотрена дифференцированная система тарифов.

Армения станет четвертой страной присутствия WB Taxi, наряду с Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией. На этих рынках такси-сервис развивается с 2025 года.

В апреле 2026 года RWB приобрела "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". Однако в России такси-сервис объединенная компания пока не запустила.

Армения Wildberries WB Taxi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Такси от Wildberries запустили в Армении в тестовом режиме

Власти Франции пообещали новые меры помощи пострадавшим от роста цен на горючее

 Власти Франции пообещали новые меры помощи пострадавшим от роста цен на горючее

Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

 Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

Лондон поможет Эр-Рияду с дозаправкой самолетов в конфликте с хуситами

Макрон готов работать с Трампом над мораторием на удары по украинской инфраструктуре

 Макрон готов работать с Трампом над мораторием на удары по украинской инфраструктуре

Paramount урегулировала антимонопольные претензии штатов по сделке с Warner Bros.

 Paramount урегулировала антимонопольные претензии штатов по сделке с Warner Bros.

Северокорейские ракетчики провели испытание нового вооружения

Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

 Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11886 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов