В США заявили, что хотели бы прекращения ударов по энергообъектам РФ и Украины

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что Штаты хотели бы прекращения Россией и Украиной ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

"Мы бы предложили, и мы думаем, что было бы отличной идеей заключить перемирие в вопросе энергетической инфраструктуры, в результате которого инфраструктура Украины и энергетика России не становились бы целью ударов", - заявил он в эфире Fox News.

Рубио отметил, что в создавшейся ситуации это - наиболее предпочтительный для Вашингтона результат, однако для этого необходимо согласие двух сторон. По мнению главы Госдепа, добиться такого согласия непросто.