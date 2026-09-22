Военные Израиля пригрозили эвакуировать город Газа в случае похищения израильтян

Исраэль Кац Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил ХАМАС о готовности эвакуировать жителей города Газа и уничтожить его инфраструктуру, если в ХАМАС попытаются вновь взять в заложники граждан Израиля, сообщает во вторник The Times of Israel.

"В свете различных намерений и данных разведки, я предупреждаю эту террористическую организацию и их сторонников, от Ирана до Эрдогана: если даже один израильский солдат или гражданин будет похищен, то весь города Газа... миллион жителей будут эвакуированы на юг", - заявил Кац.

Он не стал уточнять, о каких именно данных разведки идет речь. Министр также пригрозил разрушить строения, в том числе жилые.

"Это язык, который понимают джихадистские террористические группировки в Газе и Ливане, и язык, на котором мы говорим: эвакуация населения, разрушение инфраструктуры и отбор территории", - подчеркнул Кац.

Издание напоминает, что сейчас почти все жители сектора Газа проживают в городе Газа и его окрестностях.