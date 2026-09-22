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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, в частности в зоне Персидского залива. Акцентирована безальтернативность политико-дипломатических усилий в целях нормализации сложившейся кризисной обстановки при должном учете интересов всех сторон", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что "в связи с деградацией военно-политической ситуации в Йемене была подтверждена необходимость скорейшего прекращения боевых действий и создания условий для запуска конструктивного межйеменского диалога под эгидой ООН".

"При этом отмечена важность обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода судов через международные водные артерии в регионе, включая Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора, по информации пресс-службы, Путин поздравил наследного принца с наступающим национальным праздником - Днем провозглашения Саудовской Аравии, "отметив, что 100 лет назад СССР первым из иностранных государств признал саудовское королевство". "Выражено обоюдное удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - отмечается в сообщении.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Саудовская Аравия
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