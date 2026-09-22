Уровень одобрения внешней политики Трампа упал до рекордно низкого показателя

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лишь 29% американцев положительно относятся к внешней политике президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса телеканала СNN, опубликованные во вторник.

Отмечается, что это рекордно низкий показатель для Трампа в подобных опросах телеканала как в ходе его первого, так и второго срока на посту главы государства.

Согласно исследованию, не одобряет в настоящее время подход главы Белого дома в международной сфере 71% респондентов. Для сравнения, в январе этого года внешнюю политику Трампа поддерживали около 40% опрошенных, противоположного мнения придерживались примерно 60%.

Кроме того, участников исследования попросили выразить мнение относительно иранского конфликта. Так, общий уровень одобрения политики Трампа среди американцев по этой ситуации снизился с 33% в марте до 26% в сентябре. И, если на протяжении всего конфликта с Ираном демократы и независимые избиратели относились к ней стабильно негативно, то показатель одобрения среди сторонников республиканцев упал по сравнению с мартом этого года на 13 процентных пунктов.

По мнению большинства респондентов (64%), США не побеждают в противостоянии с Ираном, остальные 36% уверены, что их страна одерживает победу в этом конфликте.

Помимо этого, опрос показал, что американцы в основном испытывают негативное отношение к России. Так, 47% американцев уверены во враждебном настрое России к США, 36% воспринимают РФ как недружественную страну, и лишь 13% - как дружественную. Еще 4% назвали Россию союзником США.

Похожее отношение жители США испытывают и к Китаю. Согласно исследованию, 32% считают, что КНР - это враг Вашингтона, 44% видят в КНР недружественную страну. В свою очередь 21% относится дружелюбно к КНР, 4% - как к союзнику.

Опрос проводили 16-17 сентября, в нем приняли участие свыше 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.