В Киргизии возбудили уголовное дело о торговле школьными учебниками

В начале учебного года родители заявили о дефиците учебников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии возбуждено уголовное дело о продаже учебников, предназначенных для бесплатной поставки в школы, сообщило ГУВД Бишкека.

Уголовное дело возбуждено по статье 210 "Присвоение или растрата вверенного имущества" Уголовного кодекса Киргизии. Следствие устанавливает происхождение учебников, поступивших в свободную продажу, обстоятельства их изготовления и реализации. Также проверяется, относятся ли продаваемые экземпляры к учебной литературе, которая должна бесплатно выдаваться учащимся общеобразовательных организаций.

В первую неделю учебного года в Киргизии возникла проблема с обеспечением школ учебниками. На фоне жалоб родителей на нехватку новых книг, учебники, предназначенные для государственных школ и имеющие маркировку "Не подлежит продаже", обнаружили в свободной продаже на рынках и в магазинах.

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял решение дополнительно выделить 7 млрд сомов ($80 млн) для борьбы с дефицитом учебников.