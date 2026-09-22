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Гутерриш призвал разработать планы по отходу от ископаемых источников энергетики

Гутерриш призвал разработать планы по отходу от ископаемых источников энергетики
Фото: Yousuf Sarfaraz/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Страны мира должны стремиться к тому, чтобы в будущем отойти от использования ископаемых энергоресурсов, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Нам нужно будущее без ископаемых энергоресурсов", - сказал он, выступая на ГА ООН. По мнению Гутерриша, это позволит замедлить процесс потепления климата на планете.

"Призываю страны разработать национальные планы по отходу от ископаемых энергоресурсов с ясными сроками", - добавил генсек.

Говоря об изменении климата, Гутерриш выразил мнение, что эта "угроза реальная, однако есть надежда - развитие чистых источников энергии".

ООН Антониу Гутерриш
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