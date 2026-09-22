Рубио обещает, что США будут соблюдать оборонное соглашение с Саудовской Аравией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон сохраняет приверженность выполнению обязательств в сфере обороны перед Эр-Риядом, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

"У нас есть оборонное соглашение с Саудовской Аравией. Мы намерены следовать нашим обязательствам по нему. Мы будем следовать", - сказал Рубио в интервью Fox News.

Он назвал конфликт Саудовской Аравии и йеменских хуситов "очень опасным и сложным".

Ранее движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

В ноябре 2025 года США и Саудовская Аравия подписали Cоглашение о стратегической обороне (SDA), которое призвано укрепить их оборонное партнерство и "усилить сдерживание и противостояние угрозам на Ближнем Востоке".