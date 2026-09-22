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Гутерриш призвал мировое сообщество вместе выработать гарантии безопасности в ИИ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости разработки гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и подчеркнул, что страны, где ИИ наиболее развит, несут наибольшую ответственность за аккуратное использование таких технологий.

"Главная задача правительства - защита своего народа. Правительства должны взять на себя ответственность, и на правительствах с большими возможностями в сфере ИИ лежит наибольшая ответственность", - заявил он, выступая на Генассамблее ООН.

Гутерриш подчеркнул, что странам необходимо придерживаться постепенных темпов развития ИИ, предоставлять дополнительные гарантии безопасности, нужные для борьбы с рисками, а также работать ради создания многостороннего плана для противодействия этим вызовам.

Генсек отметил, что в настоящий момент ИИ может "изменить правила игры", однако опасность заключается в отсутствии должного надзора за применением технологий, соответствующие риски необходимо снизить. По его словам, ИИ требует такой же "ясности цели и ощущения срочности", с какой во время "холодной войны" страны пришли к пониманию необходимости разобраться с рисками, связанными с ядерным оружием.

Гутерриш отметил, что страны, возглавляющие технологическую революцию, должны делиться информацией о рисках безопасности, сотрудничать при тестировании ИИ и работать ради создания общих гарантий безопасности.

ООН Антониу Гутерриш
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