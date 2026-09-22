Президент США не исключил введения пошлин ради украинского урегулирования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на Генассамблее ООН, что в рамках усилий по завершению украинского конфликта будет готов, если потребуется, вводить пошлины в рамках недавно принятого Конгрессом закона.

По его словам, этот закон дает ему "очень мощные полномочия по введению пошлин".

"Я буду делать это, если потребуется", - добавил Трамп.

"Мы работаем очень тесно с лидерами России и Украины. Мы это сделаем. Я думаю, урегулирование случится быстрее, чем принято считать", - сказал также президент.