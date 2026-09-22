Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Армия США обладает огромными запасами боеприпасов, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Трусы и предатели говорят, мол, у США мало боеприпасов. Однако это ложь. Сегодня у нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

Трамп добавил, что в ближайшее время завершится строительство нескольких из 18 оружейных заводов. По его словам, быстрые темпы строительства позволяют "ускорить развертывание ракет и боеприпасов всех типов, а также обеспечить поставку вооружения американским союзникам гораздо быстрее, чем сейчас".