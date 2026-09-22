Трамп в ООН спрогнозировал падение кубинского режима

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на Генассамблее ООН, что система власти на Кубе разваливается, и предсказал его полный распад.

"Моя администрация хочет фундаментальных перемен в ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым большим в их истории. Это абсолютно провалившееся государство. Оно разваливается, как никогда ранее, и оно падет", - сказал он.

Он напомнил, что переговорами с Кубой занимается госсекретарь Марко Рубио, предложил следить, что будет дальше.