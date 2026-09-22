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Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове

Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове
Дональд Трамп (слева), премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии.

"Это соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность Датского королевства и право Гренландии на самоопределение", - заявила Фредериксен.

Она отметила, что участники соглашения не позволят соперникам контролировать Гренландию и влиять на нее, а в регионе расширят присутствие союзники США и Дании.

"Мы подписываем соглашение, которое переносит наше оборонное соглашение 1951 года в год 2006", - заявил в свой черед премьер Гренландии Нильсен.

По его словам, эти договоренности должны развеять все сомнения о том, кому лояльна Гренландия. Также он призвал обеспечить надежное присутствие НАТО в Арктике.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон добился соглашения в сфере безопасности с Данией и Гренландией - датской автономной территорией.

Трамп неоднократно заявлял, что США получат "постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии" и разместят на острове военный контингент в больших количествах. Также теперь "соперники США" не смогут развернуть базу в Гренландии, иметь там военное присутствие или направить туда значимые инвестиции без письменного разрешения Вашингтона.

При этом глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что соглашение сделает безопасность Дании объектом коллективного наблюдения стран НАТО, а не только Вашингтона или Копенгагена.

СМИ не сообщали о подробностях документа.

Соглашение, подписанное США и Данией в 1951 году и дополненное в 2004 году, предполагало, что США должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем они внесут какие-либо значительные изменения в функционирование военных структур в Гренландии.

Ранее Копенгаген столкнулся с притязаниями США на Гренландию. Попытки Трампа приобрести или взять под контроль Гренландию осложнили отношения между США и европейскими странами НАТО. В итоге американский лидер согласился на предложение генсека НАТО Марко Рютте о поиске компромиссных вариантов решения проблемы.

США Дания Гренландия Дональд Трамп Метте Фредериксен Йенс-Фредерик Нильсен
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