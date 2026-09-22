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СМИ сообщили, что постпреды ЕС согласовали продление санкций против России

Также они договорились отменить санкции против Фридмана и Усманова

СМИ сообщили, что постпреды ЕС согласовали продление санкций против России
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды Евросоюза завершили согласование продления на три года санкций против примерно 3 тысяч физических и юридических лиц в России, сообщает чешский телеканал CT24 со ссылкой на источники.

По их информации, постпреды также достигли консенсуса по вопросу исключения из санкционных списков бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Bloomberg передает аналогичную информацию. Кроме того, по данным агентства, во вторник вечером в ЕС стартовала процедура письменного утверждения решения постпредов - это финальный этап согласований, после которого меры вступят в силу.

Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Другие европейские СМИ сообщают, что был найден компромисс с Латвией, возражавшей против снятия санкций с Фридмана и Усманова, что не позволяло утвердить решение о продлении действия санкционного списка на три года. Договоренность по этому вопросу стран ЕС якобы заключается в том, что Латвия введет свои национальные санкции в отношении этих двух бизнесменов.

Евросоюз Алишер Усманов Михаил Фридман
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