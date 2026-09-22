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Делегация Кубы покинула Генассамблею ООН после критики Трампом властей в Гаване

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Кубинская делегация покинула во вторник зал, где проходит Генеральная ассамблея ООН, во время выступления президента США Дональда Трампа.

Американский телеканал NBC News показал выход кубинской делегации из зала, когда Трамп в своей речи назвал Кубу несостоявшимся государством.

"Моя администрация хочет фундаментальных перемен в ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым большим в их истории. Это абсолютно несостоявшееся государство. Оно разваливается, как никогда ранее, и оно падёт", - заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что переговорами с Кубой занимается глава госдепа Марко Рубио, и осталось посмотреть, что будет дальше.

Куба ГА ООН США Дональд Трамп
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Делегация Кубы покинула Генассамблею ООН после критики Трампом властей в Гаване

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