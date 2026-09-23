Диалог о привлечении рабочих из Афганистана в РФ затормозился

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры о привлечении рабочей силы из Афганистана в Россию зашли в тупик, стороны до сих пор не приступили к детальному рассмотрению этой инициативы, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

"Москва и Кабул обсуждают возможность привлечения афганских граждан на работу в РФ, однако диалог, похоже, забуксовал. Еще в марте 2026 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил о профильных контактах по этой теме. Ранее посол исламского эмирата в РФ Хассан Гуль Хассан также отмечал, что Кабул ведет переговоры с российскими властями об отправке трудовых мигрантов в сфере сельского хозяйства. Тем не менее к конкретной проработке вопроса стороны так и не перешли, сообщил "Известиям" Замир Кабулов", - отмечается в публикации.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, которые приводит издание, "перспектив таких нет".

"Консультации были, но это вопрос очень сложный. Это вообще по большому счету мало касается министерства иностранных дел. Это больше касается как нашей миграционной власти, так и правоохранительных органов. Поэтому пока никаких подвижек нет и, честно говоря, я их не вижу", - заявил Кабулов.

То, что существенного прогресса в этом вопросе пока нет, подтверждает и афганская сторона.

"Точная дата (прибытия трудовых кадров в РФ - "Известия") неизвестна, но мы постараемся, чтобы эта возможность скорее появилась. Сейчас идет процесс", - сказал Хассан Гуль Хассан в беседе с изданием.