Усманов и Фридман исключены из европейского санкционного списка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не фигурируют в европейском санкционном списке, сообщается во вторник вечером в публикации в Официальном журнале ЕС.

Обе фамилии есть в списке людей, которых решено исключить из списка.

Ранее во вторник ЕС согласовал продление на три года санкций в отношении примерно 3 тыс. физических и юридических лиц в России, утвердив исключение из санкционных списков Фридмана и Усманова.

Портал Euractiv со ссылкой на источники ранее писал, что Франция попросила отменить санкции в отношении Усманова, после чего Словакия и Люксембург сделали то же самое в отношении Фридмана. В обмен на это Париж и Братислава согласились продлить режим действия антироссийских санкций с шести месяцев до трех лет.