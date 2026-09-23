Уиткофф и Кушнер обсудят с представителями Киева и ряда стран Европы украинские предложения по деэскалации с РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют провести встречу с членами украинской переговорной группы и с советниками по нацбезопасности Франции, ФРГ и Великобритании для обсуждения сформулированных Киевом предложений по деэскалации с РФ, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По их информации, встреча состоится в Нью-Йорке позже во вторник по местному времени.