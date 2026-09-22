Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

Архивное фото Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии во вторник утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидротехническом секторах сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября.

Ранее данная мера была одобрена Нацсоветом безопасности под руководством президента страны Майи Санду и кабинетом министров.

"Режим повышенной готовности в энергетическом и гидротехническом секторах истекает 25 сентября, и риски, которые послужили основанием для его введения, не исчезли, а, наоборот, усилились (...) Роль правительства заключается не в том, чтобы ждать, пока возникнет кризис, а затем объяснять, почему оно не предприняло никаких действий, а в том, чтобы власти обладали необходимыми инструментами для эффективного управления ситуацией до того, как потенциальные кризисы материализуются", - сказал премьер-министр Василе Тофан, представляя законопроект парламентариям.

Премьер пояснил, что начало холодного сезона сопряжено с рядом взаимосвязанных рисков, касающихся поставок газа, топлива, электроэнергии, водных ресурсов, а также высоких цен на энергоносители.

Ранее, с 28 июля, правительство Молдавии вводило режим повышенной готовности в энергетике и гидрологии.