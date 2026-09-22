ЕС утвердил продление части санкций против РФ и исключил из списков Усманова и Фридмана

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЕС во вторник смог утвердить продление части из санкций союза против России, сообщают европейские СМИ.

При этом, по итогам завершения письменной процедуры, из санкционных списков убрали бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Ранее во вторник чешский телеканал CT24 со ссылкой на источники передавал, что постпреды стран ЕС во вторник завершили согласование продления на три года санкций в отношении примерно 3 тыс. физических и юридических лиц в России. Затем, во вторник вечером, в ЕС стартовала процедура письменного утверждения решения постпредов - это финальный этап согласований, после которого меры вступят в силу.