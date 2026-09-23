Поиск

В Сеуле заявили, что стремятся к сотрудничеству с Пхеньяном

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сеул подтверждает свою приверженность мирному сосуществованию с Пхеньяном и стремится к сотрудничеству на международной арене, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Мы будем и впредь уважать Север на международной арене и стремиться к сотрудничеству везде, где это возможно. Мы надеемся, что у нас появятся возможности для совместной работы в международном сообществе в таких сферах, как здравоохранение, реагирование в случае стихийных бедствий и климатический кризис", - отметил Ли Чжэ Мен.

Он также заявил о приверженности Сеула поиску "мирного сосуществования" с Пхеньяном, о намерении уважать строй Северной Кореи для укрепления доверия между двумя странами.

По его словам, Южная Корея поддерживает стремление президента США Дональда Трампа к возобновлению диалога с КНДР, а Сеул, как вновь подчеркнул Ли Чжэ Мен, готов стать "задающим тон" в этом процессе ради установления мира на Корейском полуострове.

Две Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

При этом Ли Чжэ Мен заявил о стремлении Южной Кореи добиваться денуклеаризации КНДР.

Ранее в понедельник "на полях" Генассамблеи ООН госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подчеркнули готовность противостоять развитию ядерной программы КНДР и добиваться полной денуклеаризации Пхеньяна.

В КНДР неоднократно подчеркивали необратимость ядерного статуса страны.

МИД Японии Марко Рубио Южная Корея Сеул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв произошел вблизи иранского острова Кешм в Ормузском проливе

Уиткофф и Кушнер обсудят с представителями Киева и ряда стран Европы украинские предложения по деэскалации с РФ

 Уиткофф и Кушнер обсудят с представителями Киева и ряда стран Европы украинские предложения по деэскалации с РФ

Усманов и Фридман исключены из европейского санкционного списка

Трамп заявил, что допускает возможность еще одной встречи с Путиным

 Трамп заявил, что допускает возможность еще одной встречи с Путиным

Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

 Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

ЕС утвердил продление части санкций против РФ и исключил из списков Усманова и Фридмана

Трамп предложил переименовать ИИ в "суперинтеллект"

Делегация Кубы покинула Генассамблею ООН после критики Трампом властей в Гаване

Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове

 Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3758 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов