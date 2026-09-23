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Рубио рассчитывает на встречу с Лавровым в среду

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио запланировал на среду встречу в ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Госдеп.

Эти переговоры фигурируют в рабочем расписании Рубио, опубликованным американским внешнеполитическим ведомством.

Ранее Лавров рассказал, что "на полях" ГА ООН встретится, среди прочих, с Рубио. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее на этой неделе сообщила "Интерфаксу", что возможность встречи 23 сентября прорабатывается.

МИД РФ Госдеп Марко Рубио Сергей Лавров
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