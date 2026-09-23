Премьер Японии заявила в ООН об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНДР

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Фото: Ryan Murphy/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере вызывает обеспокоенность у Токио, заявила премьер Японии Санаэ Такаити.

"Существуют опасения, связанные с распространением ядерных и ракетных технологий через военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей", - сказала она, выступая на Генассамблее ООН.

Глава японского правительства подчеркнула, что, по ее мнению, проблемы безопасности в одной части света могут повлиять и на отдаленные от нее регионы.

"Безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Евроатлантического региона взаимосвязаны", - считает она.