Уиткофф заявил о конструктивности нового раунда переговоров с делегацией Ирана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обнадежен завершившимся раундом непрямых переговоров с иранской делегацией "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что посредники продолжат свою работу.

"На полях Генеральной Ассамблеи ООН мы провели длительные переговоры с иранской делегацией при участии посредников, которые в течение дня курсировали между двумя сторонами. Они успешно завершили раунд обсуждений, которые, как мы надеемся, окажутся конструктивными и многообещающими", - написал Уиткофф в соцсети X.

По его словам, посредники продолжат свою работу.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели встречу с делегацией Ирана "на полях" Генассамблеи (ГА) ООН во вторник. По словам американского лидера Дональда Трампа, эта встреча длилась три часа и "прошла очень хорошо".