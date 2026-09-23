Лавров прибыл в Нью-Йорк

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, "на полях" ГА ООН российский министр проведет несколько десятков двусторонних встреч и примет участие в ряде многосторонних мероприятий.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, возможность встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на 23 сентября прорабатывается. Сам глава МИД РФ ранее заявил, что планирует в ходе встречи с Рубио, в частности, обсудить с ним видение Вашингтоном ситуации на Украине.