США совместно с Британией впервые осуществили пуск тяжелой торпеды с беспилотной подлодки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские и британские военные впервые осуществили пуск тяжелой торпеды большой дальности с беспилотной подводной лодки, сообщили ВМС США.

Тестовый пуск американской торпеды Mk-48 был проведен с британского беспилотного подводного аппарата XV Excalibur на подводном полигоне у побережья Шотландии 13 сентября.

Как указали в ВМС США, в ходе испытания была успешно подтверждена возможность интеграции американской кинетической боевой нагрузки с автономным подводным аппаратом союзников. Это доказало, что союзные силы способны в сжатые сроки обеспечить взаимозаменяемость систем вооружения, подчеркнули американские военные.

"Эти успешные испытания стали историческим событием для подводных операций союзников. Тот факт, что мы смогли беспрепятственно запустить американскую тяжелую торпеду с автономного подводного аппарата Королевского ВМФ, подтверждает наше общее видение подлинной взаимозаменяемости", - заявил начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл.

"Интегрируя системы вооружения, полезную нагрузку и архитектуры выполнения задач на платформах союзников, мы повышаем гибкость, масштабируемость и боевую мощь наших объединенных сил, обеспечивая их готовность к решению стратегических задач будущего", - добавил он.

Mark-48 (Mk-48) - универсальная дистанционно управляемая торпеда с дальностью до 50 км и боевой частью весом 295 кг. Она предназначена для поражения надводных целей и скоростных подводных лодок. Mk-48 использует активную и пассивную систему самонаведения. Также эти торпеды оборудованы системой многократной атаки, которая применяется при потере цели. Mark-48 самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели.

XV Excalibur - это сверхбольшой подводный беспилотник, который способен преодолевать до 1 тыс. морских миль (1852 км), автономно находиться под водой до пяти суток и погружаться глубже, чем пилотируемые подводные лодки Королевского флота. Аппарат был спущен на воду 15 мая 2025 года на британской военно-морской базе Девонпорт.