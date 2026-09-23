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Токио настроен вести диалог с Пхеньяном

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, заявила о готовности к диалогу с КНДР для установления взаимовыгодных отношений.

"Ради будущего как Японии, так и Северной Кореи я готова участвовать в диалоге и предпринимать конкретные меры для установления взаимовыгодных отношений в соответствии с Пхеньянской декларацией между Японией и КНДР", - сказала Такаити.

Пхеньянская декларация была подписана 17 сентября 2002 года премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми и лидером КНДР Ким Чен Иром во время визита японского премьера в Пхеньян. Тогда, согласно документу, стороны договорились прилагать усилия для нормализации отношений, соблюдать международные договоренности и воздерживаться от угрожающих друг другу действий.

КНДР Пхеньян Санаэ Такаити Япония
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