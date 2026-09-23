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КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН
Члены Корпуса стражей исламской революции на военном параде в центре Тегерана
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений после того, как американский президент Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил уничтожить Иран, передает телеканал Press TV.

"Трамп забывает, что уже угрожал ранее, но не смог осуществить свои угрозы, а теперь снова выступает с новыми", - приводит Press TV слова представителя КСИР Хоссейна Мохебби. Он подчеркнул, что Вашингтон не добьется "ничего, кроме провала", в случае подобных действий.

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Генеральный штаб вооруженных сил Ирана также предупредил, что Тегеран нанесет "еще более суровые, сокрушительные и неожиданные удары", и отметил, что повторение США "безосновательных обвинений и угроз" не следует расценивать как признак силы, сообщает телеканал.

Кроме того, спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран не сдастся и не прекратит свою деятельность под давлением со стороны США, передает иранское государственное агентство Tasnim.

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что ему предстоит сделать выбор о том, заключить ли соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

"Я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов", - сказал Трамп.

При этом он вновь повторил, что единственный вопрос, который его волнует - это не дать Ирану обладать ядерным оружием. "Единственная вещь у меня на уме: не позволить Ирану когда-либо получить ядерное оружие", - подчеркнул президент США.

Хроника 28 февраля – 23 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран КСИР ООН
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