США провели летное испытание корпуса новой термоядерной боеголовки W93

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты провели летное испытание корпуса создаваемой термоядерной боеголовки W93, следует из данных Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Запуск, осуществленный с помощью метеорологической зондирующей ракеты Atrax, был предназначен для измерения аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу. Полученные данные помогут проектировать неядерные компоненты боеголовки W93. Соответствующие работы ведутся в Национальных лабораториях Sandia.

W93 является совершенно новой термоядерной боеголовкой, разрабатываемой США впервые за почти 40 лет. Работы по программе ее создания ведутся с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики США в штате Нью-Мексико.

Серийное производство W93 должно начаться в середине 2030-х годов. Боеголовки предназначены для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подводных лодках класса Columbia.