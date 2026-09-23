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Главы таджикской и белорусской СЭЗ обсудили развитие логистического сотрудничества

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Руководители свободных экономических зон (СЭЗ) "Дангара" (Таджикистан) и "Гомель-Ратон" (Республика Беларусь) обсудили возможности расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, развития логистики и обмена опытом, сообщила администрация СЭЗ "Дангара".

В ходе онлайн-встречи руководитель администрации СЭЗ "Дангара" Джамшед Собирзода и руководитель СЭЗ "Гомель-Ратон" Владимир Привалов уделили особое внимание развитию логистического сотрудничества, использованию имеющихся возможностей для установления взаимовыгодного взаимодействия, а также обмену опытом и практиками в сфере функционирования и развития СЭЗ.

Собирзода отметил, что укрепление отношений между Таджикистаном и Белоруссией создает условия для дальнейшего развития экономических, торговых и инвестиционных связей. Привлечение отечественных и иностранных инвестиций, а также создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности являются одними из приоритетных направлений работы свободных экономических зон.

В Таджикистане действуют пять СЭЗ - "Сугд", "Дангара", "Куляб", "Пяндж" и "Ишкашим". По состоянию на 1 января 2025 года в них были зарегистрированы 107 отечественных и зарубежных компаний. Наибольшее количество субъектов приходилось на СЭЗ "Сугд" и "Дангара".

По данным Агентства по статистике Таджикистана, в январе-апреле 2026 года в СЭЗ "Сугд" работало 21 промышленное предприятие; объем выпуска промышленной продукции составил 177,4 млн сомони, увеличившись на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В СЭЗ "Дангара" за этот период работали семь промышленных предприятий; объем выпуска составил 42,5 млн сомони.

Стороны отметили потенциал СЭЗ "Дангара" и "Гомель-Ратон" для формирования новых направлений сотрудничества, привлечения инвестиций и развития торгово-экономических связей.

Таджикистан Белоруссия
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