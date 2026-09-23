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Президент Киргизии предложил реформировать ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на Генассамблее ООН, предложил реформировать организацию, отметив, что прежние попытки не достигли желаемого результата.

"С момента создания ООН государства-члены предпринимали попытки проведения системных реформ, которые охватывали широкий спектр вопросов - от расширения состава Совета безопасности до модернизации механизмов управления, поддержания мира и обеспечения прав человека. Эти инициативы активно обсуждаются на международном уровне, однако, несмотря на многочисленные усилия и длительные дискуссии, институциональная структура ООН продолжает сталкиваться с различными трудностями", - сказал Жапаров.

По его словам, реформа, которую ожидает международное сообщество, - расширение состава Совета безопасности.

"Полагаю справедливым предоставить Африканскому континенту, население которого превышает 1 млрд человек, два постоянных места, а Латинской Америке - одно постоянное место. Ещё одна проблема, на мой взгляд, заключается в слабости эффективных механизмов обеспечения исполнения решений Организации. Систематическое неисполнение решений ООН подрывает легитимность идеи многосторонности, создаёт впечатление необязательности международного права и способствует его игнорированию. Поэтому мы обязаны расширять и укреплять полномочия Организации. В этой связи предлагаем вновь разработать механизм исполнения решений ООН и обеспечения ответственности. Считаю, что при рассмотрении случаев систематического неисполнения решений ООН постоянные члены Совбеза должны добровольно воздерживаться от применения права вето", - отметил Жапаров.

Жапаров добавил, если механизм исполнения решений ООН будет систематически блокироваться постоянными членами Совета безопасности посредством права вето, такая практика перестанет соответствовать духу Устава Организации и принципу равной ответственности государств-членов.

"Начиная с 1 января 2027 года, в качестве члена Совета безопасности ООН мы намерены официально внести все эти предложения на рассмотрение соответствующего комитета", - сказал Жапаров.

Садыр Жапаров ООН Киргизия
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