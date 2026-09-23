Обрабатывающая промышленность Таджикистана выросла на 82% за 2020-2025

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Объем продукции обрабатывающей промышленности Таджикистана в 2020-2025 годах увеличился с 19,1 млрд до 34,7 млрд сомони (текущий курс $1-9,2495 сомони), или примерно в 1,8 раза, свидетельствуют статистические данные.

По данным Агентства по статистике при президенте республики, наиболее значительный объем продукции в 2025 году обеспечили производство продуктов питания, включая напитки и табак, - 12,439 млрд сомони, а также металлургия и производство готовых металлических изделий - 10,625 млрд сомони.

Объем производства продуктов питания за пять лет увеличился на 75%, металлургии и готовых металлических изделий - на 113%.

Производство текстильной и швейной продукции выросло на 42%, до 4,087 млрд сомони, неметаллических минеральных продуктов - также на 42%, до 3,853 млрд сомони. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства в 2025 году составила 52,2% против 65,6% в 2015 году.