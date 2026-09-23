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Родригес назвала свою первую встречу с Трампом исторической

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в ходе встречи "на полях" Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с президентом США Дональдом Трампом обсудила укрепление двусторонних отношений и энергетическое сотрудничество.

"Мы обсудили укрепление двусторонних отношений между нашими странами и развитие планов сотрудничества в стратегических областях, как то энергетика, горнодобывающая промышленность и безопасность", - написала Родригес в соцсети X.

Для Родригес нынешняя встреча с Трампом стала первой очной.

Временный президент Венесуэлы назвала ее "исторической" и поблагодарила Трампа за оказанную ее стране поддержку во время разрушительных июньских землетрясений.

"Мы продолжим продвигать дипломатию, которая служит национальным интересам, нацеленную на достижение конкретных результатов и коллективной выгоды для венесуэльского народа", - заверила Родригес.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Венесуэлы заключили соглашения, касающиеся добычи нефти, с властями США, а также - с компаниями из Испании, Италии, Катара, ОАЭ, Великобритании. В частности, по словам Родригес, проект с США рассчитан на 25 лет и предусматривает разработку 17 месторождений на венесуэльской территории. Цель проекта - добывать по 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Позже Родригес стала временным президентом.

ООН США Трамп Делси Родригес
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