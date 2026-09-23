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Пашинян высоко оценил перспективы "Маршрута Трампа"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - С запуском проекта TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity - ИФ) начнется новая эпоха для Армении и ее экономики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на ежегодном саммите "Конкордия" в США.

"В настоящее время мы сосредоточены на реализации проекта TRIPP, в результате чего региональная взаимосвязанность будет полностью обеспечена. TRIPP откроет новую эпоху для нашей страны и экономики, поскольку прежде всего у нас появится железнодорожное сообщение с Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что "с нетерпением ждет открытия границы Армении с Турцией и, в рамках этого, железнодорожного сообщения".

"В целом это также изменит международную логистику, поскольку международное сообщество получит новый маршрут между Востоком и Западом", - сказал армянский премьер, добавив, что таким образом будет реализован также проект правительства Армении "Перекресток мира".

Пашинян находится в Нью-Йорке с рабочим визитом 22-25 сентября. В ходе визита он примет участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит на заседании высокого уровня.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

Дональд Трамп Никол Пашинян США Азербайджан Армения
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