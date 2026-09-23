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McDonald's до конца 2036 года направит $8,5 млрд на поддержку франчайзи

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp. планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около $8,5 млрд в период по 2036 год включительно, говорится в ее пресс-релизе.

В том числе $5 млрд будут предоставлены в период по 2030 год включительно.

Меры будут приняты в рамках запущенной в июне программы NEXT, ориентированной на повышение качества продукции, уровня сервиса и эффективности ресторанов. Они призваны ускорить модернизацию, внедрение технологий и операционные улучшения в заведениях. В том числе франчайзи получат помощь, связанную с оплатой аренды.

Благодаря этим мерам компания рассчитывает повысить валовую эффективность ресторанов на 250 базисных пунктов. Предполагается, что это обеспечит среднестатистическому американскому ресторану дополнительный денежный поток в размере около $100 тыс. в год и позволит ему окупить вложения за четыре года.

McDonald's также прогнозирует, что расширение сети ресторанов в следующем году внесет 2,5%-й вклад в рост их совокупного оборота (system-wide sales), а к 2030 году этот вклад снизится до 2%, причем общие и административные расходы (G&A) будут в районе 1,9% общего оборота сети. Операционная рентабельность к 2030 году ожидается в диапазоне 50-56% (low-to-mid 50%). Базовые капитальные затраты в 2027-2030 годах заложены на уровне $3 млрд в год, еще $1,5-2 млрд будут выделяться на поддержку франчайзи.

Кроме того, компания заявила о намерении к 2030 году увеличить доли рынка в категориях курицы и напитков на 1,5 процентного пункта и сохранить лидерство в категории говядины.

Сеть McDonald's насчитывает более 46 тыс. заведений более чем в 100 странах. Порядка 95% ресторанов находятся в собственности и под управлением независимых местных владельцев бизнеса.

Акции компании дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов в среду. Накануне она также повысила квартальные дивиденды на 3,8%.

McDonald's
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