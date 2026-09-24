Фондовые индексы Европы снизились из-за роста цен на нефть и доходности госбумаг

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду.

Цены на нефть вновь поднялись выше $100 за баррель, что спровоцировало повышение доходности гособлигаций на фоне отсутствия признаков завершения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,4% - до 639,92 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,03%, германский DAX - на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,6%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в сентябре вырос до 53,1 пункта по сравнению с 52 пунктами в предыдущем месяце, согласно предварительным данным S&P Global. Это максимальный уровень почти за 3,5 года. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении экономической активности.

При этом аналитики в среднем прогнозировали снижение до 51,7 пункта, сообщает Trading Economics.

Промышленный PMI в еврозоне остался на августовском уровне 52,7 пункта, индикатор сферы услуг поднялся до 53 пунктов с 51,6 пункта.

Значение сводного PMI в Германии подскочило до максимальных за 11 месяцев 53,8 пункта с 51,8 пункта в августе. Промышленный индикатор снизился также до 53,8 пункта с 54,3 пункта, индекс сектора услуг повысился до 52,9 пункта с 49,7.

Французский сводный PMI составил в сентябре 51,2 пункта против 48,5 пункта в прошлом месяце. Показатель стал самым высоким более чем за два года. Индекс промышленного сектора опустился до 50,3 пункта с 51,1 пункта, сферы услуг - вырос до 51,4 пункта с 48 пунктов.

Сводный PMI Великобритании снизился до 51,7 пункта с 52,5 пункта. Промышленный индикатор составил 52 пункта против 51,7 пункта в августе, индекс сектора услуг снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов.

В число лидеров падения в среду вошли акции JD Sports Fashion, стоимость которых упала на (-3,6%). Доналоговая прибыль британского ритейлера за первое финполугодие, завершившееся 1 августа, подскочила в 1,8 раза, однако скорректированный показатель упал почти на 20%. При этом сопоставимые продажи снизились на 2,8%.

Цена бумаг инжиниринговой компании Arcadis снизилась на 2,9% после того, как канадская WSP Global отказалась от планов поглощения голландского конкурента.

Котировки акций KWS упали на 9%. Германский производитель семян по итогам фингода из-за снижения посевных площадей под сахарной свеклой и кукурузой сократил продажи на 3%, что оказалось хуже консенсус-прогноза экспертов.

Стоимость производителя алкоголя Diageo сократилась на 1,1%. Британская компания объявила о назначении Джоан Уилсон из рекламного концерна WPP на должность главного финансового директора с 2027 года.

Котировки акций автопроизводителей также уменьшились, в том числе Volkswagen - на 2,8%, BMW AG - на 2,9%, Renault - на 2,4%, Mercedes-Benz - на 3,1%, Stellantis - на 2%, Daimler Truck - на 1,4%.

Кроме того, подешевели бумаги производителей люксовых товаров: Kering - на 2%, L'Oreal - на 2,3%, Hermes International - на 0,4%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,3%, Christian Dior - на 0,9%.

Между тем вслед за подъемом нефтяных котировок подорожали акции представителей энергетической отрасли, включая BP Plc - на 2,8%, Shell - на 2%, Repsol - на 3,1%, Neste - на 3%, Equinor - на 2,1%, TotalEnergies - на 1,9%.